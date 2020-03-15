Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Açıklaması
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri basketbol ile Mersin Yenişehir Belediyespor karşılaştı.
15.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:29
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri basketbol ile Mersin Yenişehir Belediyespor karşılaştı. İlk yarısı 27-52 biten maçı konuk ekip 24 sayı farkla kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Murat Ciner xx, Tolga Edis xx, Halil Erkoç xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (18) xxx, Kaela Davis (21) xxx, Ayşegül Günay Aladağ (4) x, Luca Ivankovic (9) xx, Manolya Kurtulmuş (9) xx, Kübra Siyahdemir (5) x, Nazlı Gökdemir (4) x, Beril Albayrak x, Gülse Uğur x
Mersin Yenişehir Belediyespor: Lara Sanders (9) xxx, İlayda Güner (14) xxx, Brittney Sykes (30) xxx, Alex Bentley (20) xxx, Melis Talay (5) xx, Gökşen Fitik (12) xxx, Feride Akalan x, Meltem Avcı (4) x
1.Periyot: 8-30 (Mersin Yenişehir Belediyespor)
Devre: 27-52 (Mersin Yenişehir Belediyespor)
3.Periyot: 46-74 (Mersin Yenişehir Belediyespor) - KAYSERİ
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Murat Ciner xx, Tolga Edis xx, Halil Erkoç xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (18) xxx, Kaela Davis (21) xxx, Ayşegül Günay Aladağ (4) x, Luca Ivankovic (9) xx, Manolya Kurtulmuş (9) xx, Kübra Siyahdemir (5) x, Nazlı Gökdemir (4) x, Beril Albayrak x, Gülse Uğur x
Mersin Yenişehir Belediyespor: Lara Sanders (9) xxx, İlayda Güner (14) xxx, Brittney Sykes (30) xxx, Alex Bentley (20) xxx, Melis Talay (5) xx, Gökşen Fitik (12) xxx, Feride Akalan x, Meltem Avcı (4) x
1.Periyot: 8-30 (Mersin Yenişehir Belediyespor)
Devre: 27-52 (Mersin Yenişehir Belediyespor)
3.Periyot: 46-74 (Mersin Yenişehir Belediyespor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin Yenişehir, basketbol, Türkiye, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Spor
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Spor
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu