Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 66 - Bayraklı Belediyesi: 62

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:53



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:53

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı İzmir temsilcisi Bayraklı Belediyespor'u 66-62 mağlup etti.Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 20-16 önde kapattı. İkinci periyotta Bright'ın pota altını etkili kullanmasıyla konuk takım devreye 37-32 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta farkı korumayı başaran konuk takım, bu periyodu da 51-45 önde geçti. Mücadelenin son periyodu ise nefesleri kesti. Son 2.30 dakikaya 60-60'lık eşitlikle girilirken, daha az hata yapan ve Gökşen ile kritik 3'lükler bulan Elazığ İl Özel İdare, salondan 66-62'lik galibiyetle ayrıldı. Üst üste ligdeki 6. galibiyetine imza atan Elazığ ekibi, Bayraklı Belediyesi ile puanları eşitledi.Elazığ İl Özel İdare'de Manolya Kurtulmuş kaydettiği 18 sayıyla galibiyette başrol oynarken, İzmir ekibinde Patricialamae Bright'ın 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ