Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova Vıp: 59 - Mersin Üniversitesi: 64

Türkiye
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Yalova
VIP, evinde Mersin Üniversitesi
'ne 64-59 mağlup oldu. Güney ekibinde Abigail Margaret Fogg 17 sayı ve 15 ribauntluk performans ile galibiyette önemli rol oynadı.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Ahmet Bilal
Öztürk xx, Cihan Ceylan xx, Hanife
Aytül Pirim xx
Yalova VIP: Merve Alkış x 6, Gülizar Sezer xx 11, Betül Kalfalı x 9, Olena Stashchuk xxx 28, Ece Gül Eldek x 3, Yaren Akdeniz
x, Ceyda Domaç x, Zeynep Zilan Şahin x 2
Mersin Üniversitesi: Selin Uzun x, Çisem İncel x 6, Cansu Yetiş xx 14, İlkay Maşa xx 10, Abigail Margaret Fogg xxx 17, İrem Kanberoğlu x 7, Öykü Taşkın x 7, Nuran Tutsak x 3, Melis Sağdıç x
1. Periyot: 11-16 (Mersin Üniversitesi lehine)
Devre arası: 34-30 (Yalova VIP lehine)
3. Periyot: 50-48 (Yalova VIP lehine)
5 faul alan: Betül Kalfalı (Yalova VIP) - YALOVA
Türkiye,Mersin Üniversitesi,Yalova
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:58