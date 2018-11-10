10 Kasım 2018, 20:58
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova Vıp: 59 - Mersin Üniversitesi: 64

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova Vıp: 59 - Mersin Üniversitesi: 64

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. haftasında Yalova VIP, evinde Mersin Üniversitesi’ne 64-59 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Yalova VIP, evinde Mersin Üniversitesi'ne 64-59 mağlup oldu. Güney ekibinde Abigail Margaret Fogg 17 sayı ve 15 ribauntluk performans ile galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Ahmet Bilal Öztürk xx, Cihan Ceylan xx, Hanife Aytül Pirim xx

Yalova VIP: Merve Alkış x 6, Gülizar Sezer xx 11, Betül Kalfalı x 9, Olena Stashchuk xxx 28, Ece Gül Eldek x 3, Yaren Akdeniz x, Ceyda Domaç x, Zeynep Zilan Şahin x 2

Mersin Üniversitesi: Selin Uzun x, Çisem İncel x 6, Cansu Yetiş xx 14, İlkay Maşa xx 10, Abigail Margaret Fogg xxx 17, İrem Kanberoğlu x 7, Öykü Taşkın x 7, Nuran Tutsak x 3, Melis Sağdıç x

1. Periyot: 11-16 (Mersin Üniversitesi lehine)

Devre arası: 34-30 (Yalova VIP lehine)

3. Periyot: 50-48 (Yalova VIP lehine)

5 faul alan: Betül Kalfalı (Yalova VIP) - YALOVA Türkiye,Mersin Üniversitesi,Yalova
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:58



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