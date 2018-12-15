Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova Vıp: 76 - Nesine Aydın: 69

Türkiye
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Yalova
VIP sahasında Nesibe Aydın
'ı 76-69 yenerek bu sezon ki üçüncü galibiyetini elde etti.
Ev sahibi ekipte 4 oyuncu çift haneli sayılar üretti. Ankara
ekibinde Melis Dilara Lafatan 23 sayısıyla maçın en skorer ismi oldu.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Özkan Talo, Özkan Çağlayan
, Samet Fırat Savaş
Yalova VIP: Zeynep Şilan Şahin x 7, Merve Alkış xxx 19, Gülizar Sezer xxx 16, Betül Kalfalı xxx 15, Olena Stashchuk xxx 18, Ceyda Domaç x, Yaren Akdeniz
x 1
Nesibe Aydın: Ceren Gökdemir x 5, Pınar Turan
x 7, Melis Dilara Lafatan xxx 23, Cayla Morris xx 10, Gizem Kazali x 4, Gizem Kaymaz
x, Beril Arık x, Zeynep Koral x 8, Selvin Türkmen xx 12
1. Periyot: 21-18 (Yalova lehine)
Devre: 38-34 (Yalova lehine)
3. Periyot: 57-53 (Yalova lehine) - YALOVA
Türkiye,Aydın,Yalova
15 Aralık 2018 Cumartesi 19:16