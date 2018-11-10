Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 95 - Güneydoğu Adana Basketbol: 87

Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri
Basketbol, sahasında Güneydoğu Adana
Basketbol'u uzatma bölümünde yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Tahsin Kuzu
xx, Umut Özgün Ergün xx, Ahmet Murat
Arıkanlı xx
Bellona Kayseri Basketbol: Melike Oral xxx 19, Yvonne Anderson xxxx 29, Marie Armstrong xx 9, Luca Ivankovic xxx 15, Gamze Takmaz
xx 12, Maja Miljkovic x 9, Gizem Sezer
xx 2
Güneydoğdu Adana Basketbol: Lauren Ervin xxx 11, Manolya Kurtulmuş xx 6, Lucie Bouthors xxx 13, Brittany Boyd xxx 22, Gabriela Marginean xxx 24, Olesia Malashenko xx 7, Fatmanur Karakaş x 4
1. Periyot: 27-17 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 45-39 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
3. Periyot: 67-61 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
5 Faul alanlar: Manolya Kurtulmuş, Lucie Bouthors, Brittany Boyd (Güneydoğu Adana Basketbol) - KAYSERİ
Bellona,Kayseri,basketbol
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:12