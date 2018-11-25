25 Kasım 2018, 18:01
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 72 - Fenerbahçe: 67

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 72 - Fenerbahçe: 67

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dişli geçen mücadeleyi Hatay 72-67 kazandı.

Günün iyilerinden Hatay Büyükşehir Belediyesporlu İlsu Darıcıoğlu, 5 faul yaparak mücadelenin son 2 dakikasında takımını yalnız bıraktı.

Salon: Antakya

Hakemler: Turgut Işık xxx, Abdullah Koputan xx, Yiğit Emre Şimşek xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris xx 1, Yeliz Doğan x, İlsu Darıcıoğlu xxx 7, Snytsına xxx 10, Cansu Köksal xxx 12, Gizem Başaran xxx 6, Abdelkader xxx 19, Glory Jonhson xxx 17

Fenerbahçe: Ayşe Cora xxx 10, Birsel Vardarlı xx 6, Vaughn xxx 14, Kelsey Plum xx 9, Anastasıya xx 5, Tuğçe Canıtez xx 5, Özge Yavaş xx 3, Hartley xxx 15, Esra Topuz x

1. Periyot: 14-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 34-35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 52-49 (Hatay lehine) - HATAY Türkiye,Büyükşehir Belediyespor,Fenerbahçe,Hatay
25 Kasım 2018 Pazar 18:01



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