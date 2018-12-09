Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Ogm Ormanspor: 70

Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor
sahasında OGM Ormanspor'u konuk etti. Maçı Hatay 73-70 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Ergin Sarı
xx, Hüseyin Çelik
xx, Nazlı Çisil Güngör xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris
xxx 13, İlsu Darıcıoğlu xx 5, Snytsına xxx 10, Cansu Köksal
xxx 8, Merve Aydın
xx 8, Abdelkader xxx 13, Glory Jonhson xxx 16
OGM Ormanspor: Copper xxx 21, Nilay xx, Naile xx, Gardner xxx 15, Özge xx 3, Henry xxx 13, Marie xx 6, Damla xx 4, Miray xx 8
1. Periyot: 12-21 (Ormanspor lehine)
Devre: 38-40 (Ormanspor lehine)
3. Periyot: 61-53 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine) - HATAY
Türkiye,Büyükşehir Belediyespor,Hatay
09 Aralık 2018 Pazar 19:04