09 Aralık 2018, 19:04
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Ogm Ormanspor: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Ogm Ormanspor: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında OGM Ormanspor’u konuk etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında OGM Ormanspor'u konuk etti. Maçı Hatay 73-70 kazandı.

Salon: Antakya

Hakemler: Ergin Sarı xx, Hüseyin Çelik xx, Nazlı Çisil Güngör xx

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris xxx 13, İlsu Darıcıoğlu xx 5, Snytsına xxx 10, Cansu Köksal xxx 8, Merve Aydın xx 8, Abdelkader xxx 13, Glory Jonhson xxx 16

OGM Ormanspor: Copper xxx 21, Nilay xx, Naile xx, Gardner xxx 15, Özge xx 3, Henry xxx 13, Marie xx 6, Damla xx 4, Miray xx 8

1. Periyot: 12-21 (Ormanspor lehine)

Devre: 38-40 (Ormanspor lehine)

3. Periyot: 61-53 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine) - HATAY Türkiye,Büyükşehir Belediyespor,Hatay
09 Aralık 2018 Pazar 19:04



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