Haberler » Spor » Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Ankara'da yapılacak - Spor

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Ankara'da yapılacak

2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 1-8 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

26.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:52Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Ankara'da yapılacak
2020 Arzum Kadınlar Satranç Şampiyonası, 1-8 Mart tarihlerinde 'da düzenlenecek.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara Grand Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, lisanslı kadın sporcuların katılabileceği belirtildi.
Toplam 25 bin lira ödül dağıtılacak organizasyonda yer almak isteyenlerin, federasyonun internet sitesinde yer alan "Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi" üzerinden 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar bireysel olarak başvuru yapabileceği aktarıldı.

Türkiye, 8 Mart, Ankara, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 16:28:24