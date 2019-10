"Türkiye, kahraman Mehmetçik'imizle Suriye'ye yürümeye hazırdır"

İstanbul Din Görevlileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kaçar, " Türkiye bugün tek yürek ve tek bilek olarak kahraman Mehmetçik'imizle birlikte Suriye 'ye yürümeye hazırdır, bizler asker ve vatandaşıyla bir ve bütün olarak devletimizin arkasındayız." dedi.Beyazıt Meydanı'nda düzenlen, İstanbul'da görevli imam ve müezzinlerden oluşan çok sayıda din adamının katıldığı Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek programında, Fetih Suresi okunduktan sonra dualar edildi.Dernek adına açıklama yapan İstanbul Din Görevlileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaçar, zalime korku, mazluma umut olmak ve Türkiye sınırları ötesinde huzuru, barışı ve kardeşliği tesis etmek üzere yola çıkan kahraman Mehmetçik ve güvenlik güçlerinin mansur ve muzaffer olması niyazıyla buluştuklarını belirterek, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılarla altyapı tesislerinin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin özenle gösterildiğini söyledi.Dernek olarak, devletin kararını desteklediklerini anımsatan Kaçar, "Devletimiz ve milletimizin huzuru, bekası ve milli güvenliğimiz, bizim için siyasetin çok üstündedir. Dolayısıyla milli ve manevi değerlerimizi tehdit eden unsurlara karşı mücadele eden TSK'mize siyasi görüşü, dini ve ideolojisi ne olursa olsun bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının destek vermesi gerekmektedir." diye konuştu.Kaçar, Türkiye'ye yönelen tehditlere, vatan ve milletin bütünlüğüne yapılan saldırılara, karşı meşru zeminde başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"nı takdir ettiklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Devletimizin yalnız olmadığını, yanında olduğumuzu duyuruyoruz. Bu aynı zamanda zalime karşı mazlumun yanında olan devletimize karşı bizim görevimizdir. Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin emperyalizme direnme iradesinin, emperyalistlerin Suriye'de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesinin adıdır. Küresel kötülük şebekeleri, Afrin'de olduğu gibi bu harekatta da askerlerimize karşı sivil halkı zorla kullanarak ve kendilerince tünel, mayın ve tuzak kurarak gelişimizi engellemeye çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki onlar tuzak kurdular, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Türkiye bugün tek yürek ve tek bilek olarak kahraman Mehmetçik'imizle birlikte Suriye'ye yürümeye hazırdır, bizler asker ve vatandaşıyla bir ve bütün olarak devletimizin arkasındayız. Mehmetçiklerimizin, anne, baba, eş ve çocuklarından olduğu gibi bizlerden da tek istekleri dua etmektir.""Siyonistlerin büyük İsrail hayali, tarihin çöp sepetine atılmıştır"Kaçar, ariflerin, alimlerin, Hz. Muhammed'in ve sahabilerin sefer zamanlarında dua edip, dua talebinde bulunduklarını vurgulayarak, "Cenab-ı Hakk'a bol bol dua edeceğiz ve bilhassa her gün Fetih Suresi okuyarak ordumuza manen destek olmaya çalışacağız. Bizler iman ediyoruz ki, samimi bir şekilde ellerimizi semaya açtığımızda, dualarımızda ısrarcı olduğumuzda Rabbimiz, göklerin ve yerlerin ordularıyla Bedir'de, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da yardım ettiği gibi şehit kanlarıyla sulanan, yıllarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış bu toprakları korumada yine Mehmetçik'imize yardım edecektir." dedi."Barış Pınarı Harekatı"nın, sosyal medyada ve terör örgütlerinin hamisi olan devletlerin basın organlarında kötülemek için Mehmetçik'in Kürtleri öldürdüğü yalanıyla oyalandığını söyleyen Kaçar, şunları kaydetti:"Bütün dünyaya ve anlamak istemeseler de özellikle terör sevicilere şunu söylemek istiyoruz, bin yıldır aynı kaderi, aynı toprağı paylaştığımız Kürtler bizim öz be öz din kardeşimizdir. Bugün ortaya koyduğumuz mücadele, Kürt kardeşlerimizi istismar ederek Fırat Nehri ile Nil nehri arasında büyük İsrail rüyası gören Siyonistlere ve onların ikiz kardeşleri emperyalistlere karşıdır. Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte Siyonizm, bu rüyadan uyanmış ve gerçekle yüzleşmiştir. Türkiye'mizin harekatıyla beraber Siyonistlerin büyük İsrail hayali de tarihin çöp sepetine atılmıştır.Ey Siyonistler, şunu çok iyi bilin ki dün size Filistin'de bir avuç toprak satmayan Sultan Abdülhamid Han hazretlerinin torunları olarak bugün bizler, sizi bu rüyanızdan uyandıracağız ve bu rüyayı tekrar görmemeniz için sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bizim inancımızda devletimize ve milletimize kast eden hainlerin ırkı, soyu, sopu yoktur. Bizler binlerce yıllık bir devlet geleneğine sahip olarak devlet ve milletimize kast edenler kardeşimiz, çocuğumuz ve hatta babamız dahi olsa onları iki metrelik çukura gömeriz."Kaçar, Türk bayraklarının dağıtıldığı programda konuşmasını, "Rabbimiz, vatanlarından edilmiş milyonlarca mağdurun sığınağı ve mazlumların ümidi olan devletimize, İslam'ın son karakolu olan yurdumuza, asırlar boyunca İslam'ın sancaktarlığını yapan ve nizam-ı alem uğrunda en çok şehit veren aziz milletimize ve peygamber ocağı ordumuza, adını peygamber efendimiz Hz. Muhammed'ten alan Mehmetçik'imize zeval vermesin. Hakkı tutup kaldırma davasında her daim muvaffak eylesin." duasıyla bitirdi.