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Türkiye, Kamerun ve Türkmenistan ile sporun gelişimi için iş birliği yapacak

Türkiye, Kamerun ve Türkmenistan ile sporun, sporcuların ve antrenörlerin desteklenmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

27.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:28Türkiye, Kamerun ve Türkmenistan ile sporun gelişimi için iş birliği yapacak
, ve ile sporun, sporcuların ve antrenörlerin desteklenmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Kamerun Milli Olimpiyat ve Komitesi Başkanı ve İslami Dayanışma Sporları Federasyonu (ISSF) Birinci Başkan Yardımcısı Hamad Malboum ile TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Uğur Erdener tarafından İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde imzalanan anlaşmayla sporun gelişimi için ortak projeler yürütülecek.
Türkmenistan Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Azat Muradov ile TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan tarafından imzalanan anlaşmayla iki ülkede sporun ve sporcuların desteklenmesi için karşılıklı adımlar atılacak.

Türkmenistan, Kamerun, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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