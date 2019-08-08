Türkiye kamp tatiline koştu

Türkiye'de uzunca bir süre sadece öğrencilerin sahiplendiği, artık doğa tutkunu herkesin gözdesi haline gelen kamp tatili, internet aramalarında da popüler hale geldi. Dijital pazarlama platformu SEMrush'ın geçtiğimiz 3 yılda yapılan çevrimiçi aramaları baz alan araştırmasına göre 'ücretsiz kamp alanları' internette en fazla aranan tatil alternatifi olurken, kiralık karavan ve araç kiralama en çok aranılanlar listesinde yerini aldı.

Az bütçe ile yeni yerler keşfetmek isteyen tatilciler kampa gitmeden önce internette mekan ve kamp eşyasına ilişkin araştırma yaptı. Son 3 yıl içinde kamp, kamp çadırında ve kamp malzemelerinde yüzde 230, karavan kiralama yüzde 120 ve kamp tatili ile çadır tatili yüzde 80, kamp tatil yerleri aramaları ise yüzde 85 arttı. Ücretsiz kamp alanlarını araması yüzde 500 oranında yükseldi. Otel araması ise aynı 3 yıllık süreçte sadece yüzde 170 oranında arttı.

Arama verilerini kullanarak pozisyon alın

SEMrush Ortadoğu Kurumsal İletişim Müdürü Adam Zeidan, dünyanın birçok yerinde her mevsim popüler olan kamp tatilinin Türkiye'de de son dönemde çok rağbet görmesinin yeni bir trendi gösterdiğini ifade etti. Zeidan, şehirden kaçmak isteyenler için kampa gitmenin en ideal tatil haline geldiğine değinerek, "SEMrush arama verileri tatil alışkanlıklarına dair çok önemli bir saptama yapıyor. Eskiden sadece belli bir kitlenin sahiplendiği çadır kurmak, karavanla seyahat etmek, kamp malzemeleri kullanmak gibi aktiviteler artık herkesin ortak paydası haline geldi. Turizm ve perakende sektörlerinin doğru pozisyon alabilmek için bu eğilimleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.