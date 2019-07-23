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Kamu-Sen, toplu sözleşme için zam teklifini sundu

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

23.07.2019 11:27

Ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi için zam talebini sundu. Kamu-Sen taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam istedi. Sendika ayrıca her iki yıl için de yüzde 3 refah payı talep etti.

İMZA YETKİSİ MEMUR-SEN'DE

Türkiye Kamu-Sen, görüşmelerde imza yetkisi olmasa da 4688 sayılı kanun aracılığıyla sürece dahil olabiliyor. Toplu sözleşmeler, Ağustos ayı başında başlayacak olup, görüşmelere memurlar adına imza yetkilisi olarak Memur-Sen katılıyor. Ancak masada imza yetkisi olmasa da, 4688 sayılı kanun hükmü nedeniyle, Kamu-Sen ve KESK de bulunuyor.

Kamu-Sen, toplu sözleşme için zam teklifini sundu
Kaynak: AA
Türkiye Kamu Sen, Ekonomi, Güncel

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