Kamu-Sen, toplu sözleşme için zam teklifini sundu

Ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi için zam talebini sundu. Kamu-Sen taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam istedi. Sendika ayrıca her iki yıl için de yüzde 3 refah payı talep etti.

İMZA YETKİSİ MEMUR-SEN'DE

Türkiye Kamu-Sen, görüşmelerde imza yetkisi olmasa da 4688 sayılı kanun aracılığıyla sürece dahil olabiliyor. Toplu sözleşmeler, Ağustos ayı başında başlayacak olup, görüşmelere memurlar adına imza yetkilisi olarak Memur-Sen katılıyor. Ancak masada imza yetkisi olmasa da, 4688 sayılı kanun hükmü nedeniyle, Kamu-Sen ve KESK de bulunuyor.