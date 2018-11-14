Türkiye Kamu-Sen'den Ek Zam Talebi

Türkiye
Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen
) Genel Başkanı Önder Kahveci
, "Tüm memur ve emeklilerin maaşlarına, kayıplarının karşılanması için ek zam yapılmalı, 2019 yılı maaş zamları ise yeni ekonomik programa göre revize edilmelidir." dedi.
Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Genel Başkan Kahveci başkanlığında, ek zam taleplerini dile getirmek ve konuya ilişkin mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a göndermek üzere Çankaya
İzmir-2 Cadde'deki Kızılay PTT
önünde bir araya geldi.
"Ek zam verilsin, memura can gelsin" yazılı dövizler taşıyan sendika üyeleri, zam taleplerine ilişkin çeşitli sloganlar attı.
PTT önünde basın açıklaması yapan Genel Başkan Kahveci, geçen yıl imzalanan toplu sözleşmeyle kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına 2018 yılı için kümülatif yüzde 7,6 zam yapıldığını ancak bu yıl başından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu enflasyonda yüksek oranda artış olduğunu, memur ve emeklilerin maaşlarının da reel olarak değer kaybettiğini belirtti.
Enflasyon farkının, alınan maaş zammının 2-3 katına ulaşmasından dolayı büyük mağduriyetler yaşandığını öne süren Kahveci, söz konusu zammın kabul edilemez olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a konuyla ilgili mektup gönderme kararı aldıklarını anlatan Kahveci, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün memur ve emeklilerimiz adına Türkiye'nin dört bir yanından, 81 ilimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza mektuplar gönderiyor, taleplerimizi dile getiriyoruz. Mektupta öncelikle eriyen maaşların telafi edilmesi için ek zam talebimiz var. Vakit geçirmeden ve yıl sonu beklenmeden tüm memur ve emeklilerin maaşlarına kayıplarının karşılanması için ek zam yapılmalı, 2019 yılı maaş zamları ise yeni ekonomik programa göre revize edilmelidir."
Kahveci, toplu sözleşme görüşmelerinde, enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden de vazgeçilmesi, bunun yerine enflasyon, yoksulluk sınırı, büyüme ve refah payının temel alındığı bir maaş artış sisteminin geliştirilmesi gerektiğini savundu.
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:54