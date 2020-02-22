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Türkiye Kamu-Sen'den kişisel gelişim semineri

Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Temsilciliğince kişisel gelişim semineri düzenlendi.

22.02.2020 22:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:24Türkiye Kamu-Sen'den kişisel gelişim semineri
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğince kişisel gelişim semineri düzenlendi.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, kişisel gelişim uzmanı Güray 'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, katılımcılara etkili iletişim ve ikna, beden dili ve ifadeler konusunda eğitim verildi.
Kamu-Sen İl Temsilcisi Metin Ercan, etkinlikteki konuşmasında, seminere bağlı bulunan tüm sendikalardan yoğun katılım olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Kamu-Sen olarak bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Bilginin güç olduğuna inandığımız için etkinliklere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ercan, konuşmasının ardından Gökal'a plaket verdi.

Türkiye Kamu Sen, Mersin, Gökal, Güncel

Kaynak: AA

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