Haberler » Güncel » Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Bilal Türk; - Haber

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Bilal Türk;

Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk, açıklamasında; "Doğu Türkistan'ın gölgesi Dünya İnsan Hakları Gününe düştü"dedi.

11.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:27Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Bilal Türk;
Sen Temsilcisi Bilal Türk, açıklamasında; "Doğu Türkistan'ın gölgesi Dünya İnsan Hakları Gününe düştü"dedi.

Evrensel bir değeri, bir zümrenin uhdesine bırakırsanız, artık o değer evrensel olmaktan çıkar diyen Türk, açıklamasında; "Ne yazık ki; tüm dünyada temel hak ve özgürlükler konusunda yaşanan sorunlar, evrensel değerlerin bir grubun eline teslim edilmesinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Baskın güçler, kendi çıkarlarına uygun bulduğu toplumlar için demokrasi ve insan hakkını öngörmekte, bunun dışındaki toplumlara ise yaşama hakkı dahi tanımamaktadır. Irak'ta dökülen kanın sızını duyuyoruz. Biz dağlık Karabağ'da yaşanan Hocalı

soykırımına ağıtlar yakıyoruz. Filistin'de, Arakan'da yaşananlara ağlıyoruz. 1974 Kıbrıs Harekatından önce Türklere yapılan soykırıma varan etnik temizlik mezalim hafızalarımızdan silinmez. İran Türklüğünü unutmayız, unutamayız"diye konuştu.

"1757 yılından beri Çin işgali altındaki Doğu Türkistan, boğazımızda düğümdür" diyen sendika temsilcisi Türk, açıklamsını şöyle sürdürdü;

"Bir buçuk asırdan beri zulme uğrayan, soykırım gören, evlerinden yurtlarından edilen soydaşlarımızın görmezden gelinmesi ne ne de dünya nezdinde bir anlam ifade etmiyorsa bugün dünyada insan haklarından söz etmek mümkün değildir.

Çin zulmünden kaçan soydaşlarımız, anayurtlarında yaşayan yakınlarından dahi alamazken, zulmün boyutlarının soykırıma dönüştüğü görülmektedir. Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın binlerce yıldır yaşadığı topraklar işgal altında olduğu gibi seyahat özgürlükleri kısıtlanmakta, doğum kontrolü yoluyla nüfuslarına müdahale edilmektedir.

Eğitim kampları adı altında tek tip kıyafetlerin giydirildiği, kulelerde askerler tarafından kontrol edilen toplama kamplarında işkencelere maruz bırakılan soydaşlarımızın yaşadığı zulüm yürekleri dağlamaktadır. Dini inançlarına kadar müdahaleye uğrayan, zorla içki içirilen kardeşlerimizin çektiği bu sıkıntıların, bilhassa İslam dünyasında karşılığının olmaması anlaşılır gibi değildir. Biz, öncelikle yaşama hakkına inanırız. Yaşama hakkı topluma ve onun siyasal örgütlenmesi olan devlete ciddi ve ağır görevler yüklemektedir.

Devlet bir yandan insanca yaşama hakkının sağlanması için gerekli hukuksal örgütlenmesini kurarken, diğer yandan da toplumda var olan ekonomik, sosyal tüm zayıflıkları gidererek, ilkeli ve objektif yaşam şartlarını oluşturmalı ve korumalıdır. Bunun için kanunlar çerçevesinde her türlü önlemi almak zorundadır. Yaşama hakkı öyle önemlidir ki, vatandaş için devletin varlığı anlamına gelir. Çin hükümeti, zorla kendi topraklarına kattığı ve zorla vatandaş yaptığı soydaşlarımızdan yaşama hakkını dahi esirgerken hangi insan hakkından bahsedecek, hangi değerleri savunacağız?" - KIRŞEHİR

Bilal Türk, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:14 82 yaşında Sıdtık Amca sırtındaki çantasıyla hayalini gerçekleştiriyor - Haber
11:14 Bedensel engelli ressamın hayalini Anadolu Ajansı ekibi gerçekleştirdi - Haber
11:14 Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi - Haber
11:09 Osmangazi'de bir evin kaçak bölümü yıkıldı - Haber
11:09 Şehit askerin karanfil dağıtırken çekilen görüntüleri yürekleri dağladı - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
09:18 Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu - Haber
08:31 Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi - Haber
11.12.2019 11:15:39