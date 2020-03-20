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Türkiye Kamu-Sen Mardin Şubesi'nden "evde kal" çağrısına destek

Türkiye Kamu-Sen Mardin Temsilciliği, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına detek verdi.

20.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:38
Türkiye Kamu-Sen Mardin Şubesi'nden
Türkiye Kamu-Sen Mardin Temsilciliği, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına detek verdi.
Türkiye Kamu-Sen Mardin İl Temsilcisi Mesut Üregen, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel ölçekte bir tehditle karşı karşıya kaldığını, koronavirüs tehlikesine karşı devletin bir dizi tedbirleri hayata geçirdiğini hatırlattı.
Alınan tedbirlerin sağlayacağı fayda, vatandaşların ikaz ve yönlendirmelere riayet etmesiyle doğru orantılı olacağını aktaran Üregen, şunları kaydetti:
"Konfederasyonumuz, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden, devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, 'Mümkün olduğunca evlerinizde kalın, temastan kaçının.' ifadelerini dikkate alarak, biz de alınan kararlara harfiyen riayet etmenin gerekliliğinin altını bir kez daha çiziyor, resmi açıklamalar dışında yapılan haber ve söylemlere itimat edilmemesini ve her bir vatandaşımızın mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları noktasında tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Kamu Sen, Türkiye, Mardin, Güncel

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