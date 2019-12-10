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Türkiye Kamu-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününe Doğu Türkistan'ın gölgesi düştüğünü ifade ederek, "1757 yılından beri Çin işgali altındaki Doğu Türkistan, boğazımızda düğümdür.

10.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:56Türkiye Kamu-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan Özer Açıklaması
Türkiye Kamu-Sen Şube Başkanı Adnan Özer, 10 Dünya İnsan Hakları Gününe Doğu Türkistan'ın gölgesi düştüğünü ifade ederek, "1757 yılından beri Çin işgali altındaki Doğu Türkistan, boğazımızda düğümdür. 1,5 asırdan beri zulme uğrayan, soykırım gören, evlerinden yurtlarından edilen soydaşlarımızın görmezden gelinmesi dünya nezdinde bir anlam ifade etmiyorsa bugün dünyada insan haklarından söz etmek mümkün değildir" dedi.

Adnan Özer, tüm dünyada temel hak ve özgürlükler konusunda yaşanan sorunların, evrensel değerlerin bir grubun eline teslim edilmesinden dolayı ortaya çıkmakta olduğunu belirterek, şöyle konuştu; "İnsan hakkı kavramının temel tanımıyla insanın sadece insan olarak doğmuş olmasından dolayı sahip olduğu hakları ifade eder. Bu haklar, insanın yapısına ve değerlerine ilişkin bilgilerden türetilmiştir. İnsanın sahip olduğu değerleri geliştirmek, insanlığın davası olmalıdır. İnsan haklarını var edebilmek; eldeki imkanlarla, insanlığın geldiği noktayı ve insan olarak değerini korumakla olur. Bir canlının en önemli hakkı, yaşama hakkıdır. Ona yaşama hakkı tanımadan başka hak ve özgürlüklerden faydalandırmaya çalışmak anlamsızdır. Bugün dünyanın birçok bölgesinde hak ve özgürlük kisvesi altında katliamlar yaşanmaktadır. Eğer evrensel bir değeri, bir zümrenin uhdesine bırakırsanız, artık o değer evrensel olmaktan çıkar ve kişisel bir durum halini alır" dedi.

Çağrıda bulunan Özer, "Ülkemizi yönetenlerden talebimiz, uygar toplumlarda olan ekonomik, sosyal ve sendikal hakların ülkemiz çalışanlarına da sağlanması yönündedir. İnsan hakkı, kuşkusuz bir evrensel değerdir. Ne bu değeri sahiplenmek ne de onun dağıtımını yapma hakkını kendi tekelinde görmek insan hakkı kavramının özüne uygundur. Bugün gelinen noktada insanlık için tek çıkar yol, barış içinde kardeşçe yaşamayı hedef alan bir düzen sağlamaktır. Yaşama hakkı temelinde, nimetin ve külfetin eşit paylaşıldığı demokrasiler inşa etmek zorundayız. Bizler insan hakkı gibi kavramları; demokrasi, özgürlük gibi erdemleri birilerinin tekeline bıraktığımız sürece yaşanan sorunlar devam edecek, bu kimseler adaleti, istediği kimselere istedikleri kadar dağıtacaklardır. Unutulmamalıdır ki; insan hakkı kisvesi altına sığınıp, katliam yapanlar karşısında; yaşama hakkını kullanmak isteyenlerin verdiği mücadele daha kutsal, daha erdemli ve insan haklarına daha uygundur. Bu nedenle insan haklarından bahsederken, yapılması gereken ilk şey, insan hakkını zümrelerin, grupların ya da sermayenin tekelinden kurtararak gerçek sahibi olan insana, şartsız, koşulsuz, amasız teslim etmektir" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Türkiye Kamu Sen, Aralık, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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