Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (1)
Bakan önünde basın açıklaması yapmaları Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5.24.07.2019 15:19
Bakan önünde basın açıklaması yapmalarıTürkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini paylaştı.
Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Güncel
Kaynak: AA