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Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (1)

Bakan önünde basın açıklaması yapmaları Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5.

24.07.2019 15:19
Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (1)
Bakan önünde basın açıklaması yapmaları
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini paylaştı. Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (1)

Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Güncel

Kaynak: AA

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