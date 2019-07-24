Türkiye Kamu-Sen zam talebini sundu

Türkiye Kamu-Sen, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin zam talebini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.

Bakan Selçuk, Türkiye Kamu-Sen'in 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini almak için Genel Başkan Önder Kahveci başkanlığındaki heyeti Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda kabul etti.

Türkiye Kamu-Sen heyeti, basına kapalı toplantıda, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payını içeren taleplerini sundu.

"Artık refah payı uygulamasına geçelim"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, kabulden önce Bakanlık girişinde yaptığı açıklamada, toplu sözleşme sürecinin çalışanların beklentilerine karşılık verecek biçimde sonuçlanması temennisinde bulundu.

Taleplerini çalışanların beklentilerine cevap verecek biçimde hazırladıklarını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki artık enflasyona endeksli ücret artışı politikasından vazgeçilsin, refah payı uygulamasına geçelim. Mali taleplerimizin karşılanması halinde bugün 3 bin 18 lira düzeyinde olan 15'in 1'indeki en düşük dereceli memur maaşı 2020 sonunda 4 bin 509 liraya, 2021 sonunda 5 bin 417 liraya, 4 bin 14 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5 bin 750 liraya, 2021 sonunda da 6 bin 908 liraya çıkacaktır. Taleplerimizin karşılanması, memur ve memur emeklileri kadar çarşıya, pazara ve esnafımıza da katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA