Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, " Türkiye ve Kanada Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini en kısa sürede başlatmamız gerektiğine inanıyorum. Mal, hizmet ve yatırım gibi ikili işlemleri artırması için sağlam bir temel ve daha öngörülebilir bir ortam sağlayacak olan STA, ticari ve ekonomik ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacak." dedi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde, DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi ve Kanada-Türkiye İş Konseyi'nin iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Kanada 16. Ortak Yıllık Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi.Batur, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, dün ilk kez gerçekleştirdikleri Türkiye-Kanada Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısının çok verimli geçtiğini ifade ederek, özel sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantıda inovasyon, altyapı, gelecek nesil teknolojiler ve madencilik gibi alanların iki ülke şirketleri için ilgi çekici alanlar olarak belirlendiğini söyledi.JETCO mutabakat zaptının imzalanmasından sonra 5 ay gibi bir sürede ilk JETCO toplantısını yapıyor olmanın önemine işaret eden Batur, iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek için Kanadalı meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.Dünyanın genel olarak önemli politik, ekonomik ve sosyal değişim döneminden geçtiğini ifade eden Batur, "Dünya ticaretinde yükselen korumacı eğilimler; çok taraflı ticaret sistemine zarar veriyor, tedarik zincirlerini olumsuz etkiliyor. Bu gelişmeler nedeniyle ikili iş birliği girişimleri daha da önemli hale geldi. Bu bağlamda, Kanada dahil ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi artırmaya büyük önem veriyoruz. Artan korumacılık gibi küresel gelişmelerin küresel müdahale gerektirdiğine inanıyoruz." diye konuştu."Türkiye, doğrudan yabancı yatırımlar için bölgesel bir merkez haline gelmiştir"Gonca Yılmaz Batur, Türkiye'nin serbest, dengeli ve adil ticareti desteklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Türk hükümeti olarak, daha güçlü, daha rekabetçi, öngörülebilir, iş dostu bir ortam inşa etmeye kararlıyız. Bugün Türkiye, düşük gümrük vergili açık bir pazardır ve AB ile Gümrük Birliği'ne sahiptir. Dahası, Kore ve Singapur da dahil olmak üzere dünya ticaretindeki önemli oyuncularla yürürlükte olan 20 STA'ya sahibiz. Güçlü altyapısı, iyi eğitimli genç nüfusu ve iddialı yatırım teşvikleri ile Türkiye, doğrudan yabancı yatırımlar için bölgesel bir merkez haline gelmiştir."Kanadalı iş insanlarını, Türkiye'deki iş fırsatlarını değerlendirmeye davet eden Batur, "2018 yılında ikili ticaret hacmimiz 3,2 milyar dolara ulaşmıştı. Her iki ülkedeki yoğun ekonomik faaliyetler göz önüne alındığında, rakamların ikili ticari ilişkilerimiz için yeterli olmadığını düşünüyorum. Türkiye-Kanada ekonomi ve ticaret ilişkileri, büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Bununla birlikte, kullanılmayan bu potansiyeli kullanmak için muhtemel iş birliği alanlarını ve ticari ilişkilerimizdeki engelleri belirlememiz gerekir." şeklinde konuştu.Potansiyelin gerçekleştirilebilmesinin önemine işaret eden Batur, "Türkiye ve Kanada STA müzakerelerini en kısa sürede başlatmalıyız. Mal, hizmet ve yatırım gibi ikili işlemleri artırması için sağlam bir temel ve daha öngörülebilir bir ortam sağlayacak olan STA, ticari ve ekonomik ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacak. Türkiye ve Kanada'daki ilgili iş çevrelerinin desteğinin müzakerelerin başlaması için önemli olduğunu düşünüyorum." dedi."Türkiye, Kanadalı iş insanlarına önemli avantajlar sunuyor"Kanada Küresel İşler Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jonathan Fried da dün gerçekleştirdikleri JETCO toplantısında, iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirebilmek için konu sınırı olmaksızın her meselenin konuşulduğunu ifade etti.Ticaretin artık sadece mal ticaretiyle anlaşılamayacağını belirten Fried, "Ticaret, aynı zamanda hizmet ticaretidir. Fikri mülkiyetin lisanslanması da ticaretin konusudur. Ülkeler arası teknolojinin paylaşılması artık çok daha önemli hale geldi. Çünkü teknoloji, iş sürecini daha verimli hale getirmektedir. Bir ürünü geliştirebilmek ve onu üretmek için artık birden çok ülke bir araya gelmek zorunda. Bundan dolayı tedarik zinciri, ticaretin önemli ayaklarından biridir." diye konuştu.Türkiye'nin, Kanadalı iş insanlarına önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Fried, Kanadalı iş insanlarının Türkiye'nin coğrafi lokasyonu ve AB ile ekonomik ilişkilerinden kaynaklı fırsatlardan yararlanması gerektiğine inandığını söyledi.İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sadece hükümetlerin gayretleriyle gelişmeyeceğini savunan Fried, "Bu toplantıyı gerçekleştiren 2 önemli konseyimiz var. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşecek iş görüşmelerinde her konunun masaya yatırılması gerekiyor. Vergi, yatırım ve teknoloji paylaşımı gibi meseleler açığa kavuşturulmalı. Ekonomiye dair bütüncül bir bakış açısı kazandırmalıyız ki bu da hükümetlere yol gösterici olsun." değerlendirmesinde bulundu.Fried, Kanada ekonomisinin, bilinenin aksine, yüzde 80'inin hizmet ekonomisinden oluştuğunu ifade ederek, finans hizmetlerinde, yazılım ve inovasyonda önemli başarılara imza attıklarını vurguladı."Tüm zorlayıcı unsurları birlikte ortadan kaldırmalıyız"Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Brahim Achtoutal ise iki ülkenin ekonomi, ticaret ve iş dünyası temsilcilerinin İstanbul'da bir araya gelmesinin Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Türkiye ve Kanada'nın ilgili bakan yardımcılarının, JETCO da dahil olmak üzere, ticari ve ekonomik açıdan son derece özverili bir tutum içinde olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Bu konferans, iki ülkeyi de daha da yakınlaştıracak bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Birbirimizi daha yakından tanımak, yeni yatırım ve iş fırsatlarını keşfetmek için bu konferansın son derece etkili olacağını görüyorum. Her iki ülkenin ekonomi ve ticaret potansiyelini tamamen açığa çıkartabilmek için ortak sorumluluğumuz bulunuyor. Ticaret anlamındaki tüm zorlayıcı unsurları birlikte ortadan kaldırmalıyız.""Türkiye, Kanadalı şirketler için bölgesel bir merkez"DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, ekonomik ilişkileri güçlendirmeye başladıkları ilk günden bu yana ikili ticaret hacminin 3,2 milyar dolara yükseldiğini ifade ederek, 8 Haziran'da ticaret bakanları tarafından son derece önemli bir JETCO anlaşması imzalandığını, anlaşmanın, ikili ticaret hacmi ve yatırımları daha üst seviyeye taşıyacağını vurguladı.JETCO'nun, ticari ilişkilerde yeni bir kilometre taşı olacağını belirten Okyay, şunları kaydetti:"Umarım yakın gelecekte ikili bir STA yapılmasının önünü açacak. Türkiye ile Kanada arasında büyük bir ticaret potansiyeli bulunuyor. Türkiye, iş yapma kolaylığı açısından 2019'da dünyada 43. sıraya yükseldi. Ayrıca, iş kurma açısından da yeni yasal düzenlemelerle yatırımcılara pek çok kolaylık sağlandı. Doğrudan yabancı yatırım çekiciliği bakımından Türkiye, dünyada 21. sırada yer almasına karşın maalesef Kanada, Türkiye'nin en büyük 50'nci yatırımcısıdır.Gelecek dönemde Türkiye'de yatırım yapan Kanadalı firma sayısının hızla artmasını umuyoruz. Türkiye, Kanadalı işletmelerin yeni pazarlara açılmasında bölgesel merkez olma rolüyle 'yumuşak iniş bölgesi' olabilir. Bunu yaparak Kanada; Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya gibi pazarlara katılım seviyesini artırabilir. Sağlık ve yaşam bilimleri, ileri teknolojiler ve madenciliğin iyi bir başlangıç noktası olacağına inanıyoruz."Türkiye ile Kanada'dan 150 iş insanını bir araya getiren Türkiye-Kanada 16. Ortak Yıllık Konferansı'nda, "Ekonomik Perspektifler", "Sağlık Eğitimi ve Yaşam Bilimleri Sektöründe Kanada Türkiye Çözümleri Sunmak" ve "Sektörlerde İleri Teknolojileri Kullanma" başlıkları altında paneller gerçekleştirildi.