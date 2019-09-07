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Türkiye, Karadağ'ı 79-74 mağlup etti

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri için karşılaştığı Karadağ'ı 79-74 mağlup etti.

07.09.2019 16:48 Türkiye, Karadağ'ı 79-74 mağlup etti
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri için karşılaştığı Karadağ'ı 79-74 mağlup etti.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Karadağ ilk periyodu 26-16 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan milliler, farkı kapatsa da soyunma odasına 37-32 mağlup girdi. Üçüncü periyot da 58-49 Karadağ'ın üstünlüğü ile geçilirken, final periyodunda 12 Dev Adam, rakibine üstünlük kurda ve salondan 79-74 galip ayrıldı.

Türkiye, Olimpiyat vizesi almak için oynadığı klasman maçlarında 9 Eylül'de Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, o maçın ardından Çin'de turnuvayı tamamlayıp Türkiye'ye dönecek. - İSTANBUL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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