Haberler» Güncel» Haber

Türkiye, Karadağ'ı 79-74 mağlup etti

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri için karşılaştığı Karadağ'ı 79-74 mağlup etti.

07.09.2019 17:10 Türkiye, Karadağ'ı 79-74 mağlup etti
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri için karşılaştığı Karadağ'ı 79-74 mağlup etti.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Karadağ ilk periyodu 26-16 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan milliler, farkı kapatsa da soyunma odasına 37-32 mağlup girdi. Üçüncü periyot da 58-49 Karadağ'ın üstünlüğü ile geçilirken, final periyodunda 12 Dev Adam, rakibine üstünlük kurda ve salondan 79-74 galip ayrıldı.
Türkiye, Olimpiyat vizesi almak için oynadığı klasman maçlarında 9 Eylül'de Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, o maçın ardından Çin'de turnuvayı tamamlayıp Türkiye'ye dönecek.
(İHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:52   "Crans-Montana'da yaşananlardan sonra böyle bir sürecin başarılı olacağına inanmıyoruz"
17:51   Taksim meydanı'nda uçuş heyacanı
17:51   Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan ziyaret
17:50   /fotoğraflar / zeytinburnu'nda yangın (1)
17:48   Adanafest İstanbul'da başladı
17:47   Antalya fatma ninenin, ineklerini satıp aldığı bilezikleri çalındı
17:47   İzmir-dmd'li ailelerden farkındalık açıklaması