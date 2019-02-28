Türkiye Karanlık Bir Sürecin İçerisine İtilmiştir"

AK Parti Muğla
il Yönetim Kurulu üyesi Emin Koca, " Türkiye Cumhuriyeti
, 28 Şubat
1997 tarihinde "Demokrasiye balans ayarı" bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir." dedi.
AK Parti Muğla İl Teşkilatı üyesi bir grup ellerinde "28 Şubat utanç tarihidir.", "28 Şubat demokrasiye vurulan kara lekedir.", "28 Şubat Türkiye'nin ayağına vurulan prangadır." ve "28 Şubat inananlara karşı topyekun savaştır." ve "28 Şubat insan haklarının kara günüdür." yazılı dövizlerle parti binası önünde toplandı.
Burada açıklama yapan AK Parti Muğla il Yönetim Kurulu üyesi Emin Koca, "Post Modern Darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bir araya geldiklerini vurguladı.
Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odaklarının yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduklarını hatırlatan Koca, "Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde Demokrasiye Balans Ayarı bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir." dedi.
İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümlerin onarılması güç değişimlere neden olduğunu vurgulayan Koca, şöyle konuştu:
"Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül
'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi."
Koca, o gün hakları zorla elinden alınanların siyaset yapması engellenenlerin, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenlerin bugün TBMM'de millete hakkıyla hizmet ettiğini ifade etti.
Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek "muhtar" olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sorduğuna işaret eden Koca, milletin 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koyduğunu kaydetti.
Programa, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete
, Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, Gençlik Kolları Başkanı Halil Talha Ülkü, Yatağan
İlçe Başkanı Ali Tekin
, Menteşe
Ak Parti Belediye Başkan adayı Gültekin Akça
il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.
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Kaynak: AA