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"Türkiye kararlılığını dünyaya göstermiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir.

23.10.2019 13:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye sahada ve masada ortaya koyduğu çabayla teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını dünyaya göstermiştir. Sınır güvenliğimiz ve Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Politika

Kaynak: AA

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