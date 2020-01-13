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Türkiye Karate Federasyonu tarihinde bir ilk!

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Denizli Türkiye Karate Federasyonu'nun onursal milli hakem listesine girdi.

13.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:00Türkiye Karate Federasyonu tarihinde bir ilk!

Böylece Karate Federasyonu tarihinde bu listeye girmeye hak kazanan ilk akademisyen oldu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Karate Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Milli Hakemlik terfi sınavına yaklaşık 450 kişi katıldı. Doç. Dr. Ali Denizli,12'nci sırada milli terfi alarak Türkiye Karate Federasyonu'nun onursal milli hakem listesine girmeye hak kazandı. 3'ncü Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası esnasında yapılan Karate'nin iki ana dalı olan Kata ve Kumite dallarında ayrı ayrı Milli hakemlik nazari ve tatbiki sınavlarını kazanarak Türkiye Karate Milli hakemi olarak Karate Federasyonu'nda milli maçları yönetme hakkına sahip olan Denizli aynı zamanda bu listeye girmeye hak kazanan ilk akademisyen oldu.


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Kaynak: Bültenler

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