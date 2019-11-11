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Türkiye Karate Şampiyonası ilk kez Diyarbakır'da düzenlenecek

Türk karatesinin genç yıldızlarının mücadele edeceği Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, 14-17 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenecek.

11.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:14Türkiye Karate Şampiyonası ilk kez Diyarbakır'da düzenlenecek
Türk karatesinin genç yıldızlarının mücadele edeceği Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 14-17 Kasım tarihleri arasında 'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2019 faaliyet takviminde yer alan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, 14-17 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehir, tarihte ilk kez ulusal seviyede bir Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Seyrantepe Salonu'nda düzenlenecek müsabakalarda 1999 ila 2004 arası doğumlu sporcular mücadele edecek. Kayıtların 13 Kasım'da sona ereceği şampiyonada yaklaşık 1500 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

Şampiyonanın açılış seremonisi 15 Kasım Cuma günü saat 15: 00'te gerçekleşecek.

Milli kadro belirlenecek

Müsabakaların tamamlanmasının ardından 17 Kasım Pazar günü, Milli takım ön seçme müsabakaları yapılacak. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takım Teknik Kurulu, seçme müsabakalarının ardından yapacağı değerlendirme sonucunda 7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın kadrosunu netleştirecek.

Esat Delihasan: "Ülkemizin her yeri güzel"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türk karatesinin genç yıldızlarının mücadele edeceği şampiyonanın Diyarbakır'da ilk kez düzenleneceğini belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden olan Diyarbakır ilk kez bu seviyede bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu tür organizasyonları gerçekleştirirken sporcularımızın hem en iyi ortamda rekabet etmesini hem de ülkemizin farklı şehirlerini görerek sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak istiyoruz. Ülkemizin her yeri farklı güzellikleri barındırıyor. İnanıyorum ki Diyarbakır'daki organizasyona katılım gösteren herkes, güzel duygularla şehirden ayrılacak. Bu vesileyle tüm katılımcılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Diyarbakır, Ümit Genç, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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