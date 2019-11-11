Haberler » Güncel » Türkiye Karate Şampiyonası ilk kez Diyarbakır'da düzenlenecek - Haber

Türkiye Karate Şampiyonası ilk kez Diyarbakır'da düzenlenecek

Türk karatesinin genç yıldızlarının mücadele edeceği Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, 14-17 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenecek.

11.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:20Türkiye Karate Şampiyonası ilk kez Diyarbakır'da düzenlenecek
Türk karatesinin genç yıldızlarının mücadele edeceği Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 14-17 Kasım tarihleri arasında 'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonu'nun 2019 faaliyet takviminde yer alan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, 14-17 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehir, tarihte ilk kez ulusal seviyede bir Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Seyrantepe Salonu'nda düzenlenecek müsabakalarda 1999 ila 2004 arası doğumlu sporcular mücadele edecek. Kayıtların 13 Kasım'da sona ereceği şampiyonada yaklaşık 1500 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.
Şampiyonanın açılış seremonisi 15 Kasım Cuma günü saat 15: 00'te gerçekleşecek.
MİLLİ KADRO BELİRLENECEK
Müsabakaların tamamlanmasının ardından 17 Kasım Pazar günü, Milli takım ön seçme müsabakaları yapılacak. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takım Teknik Kurulu, seçme müsabakalarının ardından yapacağı değerlendirme sonucunda 7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın kadrosunu netleştirecek.
ESAT DELİHASAN: "ÜLKEMİZİN HER YERİ GÜZEL"
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türk karatesinin genç yıldızlarının mücadele edeceği şampiyonanın Diyarbakır'da ilk kez düzenleneceğini belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden olan Diyarbakır ilk kez bu seviyede bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu tür organizasyonları gerçekleştirirken sporcularımızın hem en iyi ortamda rekabet etmesini hem de ülkemizin farklı şehirlerini görerek sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak istiyoruz. Ülkemizin her yeri farklı güzellikleri barındırıyor. İnanıyorum ki Diyarbakır'daki organizasyona katılım gösteren herkes, güzel duygularla şehirden ayrılacak. Bu vesileyle tüm katılımcılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Diyarbakır, Ümit Genç, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 DHA YURT BÜLTENİ - 12
14:15 Manyas'ta 500 fidan toprakla buluştu
14:20 PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi
14:20 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
14:14 Dursunbey'de Geleceğe Nefes Seferberliği
14:14 İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının suikastle öldürüldüğü iddia edildi
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 14:21:02