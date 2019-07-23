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"Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye'nin Kırgızistan için kardeş ve dost bir ülke olduğunu ifade etti.

23.07.2019 15:02
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye'nin Kırgızistan için kardeş ve dost bir ülke olduğunu ifade etti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kırgızistan'ı ziyaret eden TBMM AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'i kabul etti.
İkili iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Ceenbekov, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği durumundan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye'nin Kırgızistan için kardeş ve dost bir ülke olduğunu vurguladı.
Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı'nın 4 yıl aradan sonra geçen yıl yapıldığını anımsatan Ceenbekov, ülkeler arasında ticari ve ekonomik bağların güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ceenbekov'a kabulden dolayı teşekkürlerini ileten Tuğrul Türkeş ise parlamentolar arası diyaloğun yoğunlaşmasının, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.
Türkeş, Türk tarafının Kırgızistan ile her zaman yapıcı diyaloga açık olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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