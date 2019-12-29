Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller

Kış mevsimi ülke genelinde etkisini hissettirmeye başladı. Kar yağışları bazı illerde hayat akışını zorlaştırırken, bazı illerde ise eğlenceli dakikalara sahne oldu.

Antalya

ANTALYA'DA KARDA MAHSUR KALANLARI BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kar yağışının etkili olduğu illerimizden biri de Antalya oldu. Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki Sülek Yaylası ile Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 vatandaşı kurtardı. Kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Hakkari

HAKKARİ'DE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPAN İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Hakkari'de yol açma çalışması yürüten iş makinesinin üzerine çığ düştü. Bunun üzerine bölgeye giderek çalışma başlatan Karayollarına ait iş makinesinin üzerine de çığ düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendisini son anda dışarı atarak kurtulmayı başardı. Kapanan karayolu ise ekiplerin uzun uğraşı sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Balıkesir

KAZDAĞLARI'NDA KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Kazdağları'nda etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşıyor.

Düzce/Akçakoca

DÜZCE'YE DE KAR DÜŞTÜ

Yurdun bazı bölgelerini etkileyen kar yağışı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yüksek kesimlere yağdı. 2019 yılının son günlerinde beklenen kar yağışı ilk olarak Akçakoca'nın yüksek kesimlerine yağdı. Bazı köylüler ormanlık alana giderek hatıra fotoğrafı çekildiler. Göktepe Muhtarı Adalet Metin Sarı, "Akçakoca'ya yağan ilk karda fotoğraf çekildik. Kar görmek isteyenlerin şimdilik buraya gelmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Bursa/İznik

İZNİK'TE KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Bursa'nın İznik ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. İznik'te dün gece başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. Candarlı, Elmalı ve Hacıosman köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, ilçede yaşayanlar karın keyfini çıkarmak için hafta sonu yüksek kesimlere akın etti. Karda koşup oynayan çocuklar, kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Karabük/Safranbolu

YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU KARABÜK'TE, VATANDAŞLAR KAR KEYFİ YAPTI

Ormanların beyaz örtüye büründüğü Karabük'te vatandaşlar hafta sonunu fırsat bildi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar yılın son haftasını aileleriyle kar topu oynayarak geçirdi.

İstanbul/Aydos Ormanı

ÜLKENİN EN KALABALIK ŞEHRİNDE DE ETKİLİ OLDU

İstanbul'un yüksek kesimleri dün gece yağan karın ardından beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Aydos Ormanı havadan görüntülenirken, manzarasıyla hayran bıraktı.