Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de girdiği bilek güreşini kaybeden ve ittifak arayışına giren Yunanistan, Avrupa Birliği'nden (AB) yaptırım elde edemeyince yeni bir hamleye girişiyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Ayasofya kararıyla birlikte her gün Türkiye haberlerine yer veren Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Fransa lideri Emmanuel Macron arasındaki pazarlığı manşetten duyurdu. Haberlere göre, Atina ve Paris yönetimi son model Belharra model iki fırkateynin Fransa'dan alınmasını masaya yatırdı. İlk fırkateynin teslimatı için 2024 yılı konuşuluyor. Yunan medyası, Yunanistan'ın yaklaşık 3 milyar dolarlık proje için ekonomik darboğaz nedeniyle 300 milyon euroluk bir ödeme yapacağını da aktarıyor.

TÜRKİYE'YE KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLAYABİLECEKLERİNİ İDDİA ETTİLER

Fırkateynlerin donanmaya katılmasıyla Türkiye karşısında teknolojik bir üstünlük kazanılacağını savunan medya, anlaşmanın negatif tarafının ise Fransa'da imal edilmesi olduğunu yazdı.

Gazetelerde yer alan bir başka önemli haber, Yunan donanmasının MEKO tipi dört fırkateynin modernizasyonunun öncelik kazanması. Haberlere göre, söz konusu fırkateynlerinin modernizasyonuna ABD'li Lockheed Martin şirketi ilgi gösteriyor. Proje tamamlandığında Yunan donanmasına dört adet yeni MMCS model fırkateyn katılmış olacak.

Yunanistan'daki Elefsina Tersanesi'nde gerçekleşecek modernizasyonunun maliyetinin ise 4 milyar euroyu bulması bekleniyor. Bir başka senaryo ise, İsrail tasarımı dört hafif savaş gemisinin Syros Tersanesi'nde yapılması.

ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Öncesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesindeki üç operasyonla Türkiye'yi iyi bir konuma getirdiği aktarıldı. Türk ordusunun özellikle Suriye'de müttefiklerinin yalnız bırakmasına rağmen güçlü bir tepki verdiğini dile getiren haberde, Fırat Kalkanı'yla başlayan operasyon dizisinin Orta Doğu ülkesinin kuzeyinde bir kuşağın açılmasına yol açtığı vurgulandı.