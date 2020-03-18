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Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye cihat çağrısı yapan General Hafter'in sözcüsü Ahmet el-Mismari yeni tip koronavirüse yakalandı ve karantina altına alındı.

18.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:08

Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Ahmed el-Mismari'nin Mısır ziyareti sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.

KARANTİNA ALTINA ALINACAK

Mismari de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğruladı. Mısır ziyareti sırasında kendisine eşlik eden heyetle 2 hafta karantina altında kalacaklarını belirten Mismari, bu süreçte gelişmeleri takip edeceğini ve gerekirse görüntülü açıklama yapacağını ifade etti.

Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

HAFTER TÜRKİYE'YE CİHAT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesini ön gören tezkereyi kabul etmesinin ardından Libya'daki darbeci General Hafter'dan Türkiye'ye karşı küstah bir açıklama gelmişti. Hafter, 'kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için' Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı yapmıştı.

Hafter, "Türkiye'nin meydan okumasını kabul ediyoruz ve cihat ilan edip silahlanma çağrısı yapıyoruz" demişti.

Hafter, meselenin artık Trablus'un 'İslamcı milislerden kurtarılması' olmaktan çıktığını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan 'Libya'nın kontrolünü geri almaya çalışan bir sömürgeciye karşı' mücadeleye dönüştüğünü ifade etmişti.

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Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Etiketler : Halife Hafter, El Arabiya, Dubai, Libya, Sağlık, Dünya, Güncel

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