26 Kasım 2018, 20:07
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Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4'üncü Toplantısı Yapıldı

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul'da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı" yapıldı.

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul'da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı" yapıldı. Toplantı kapsamında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında "Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile "Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı.

Görüntü Dökümü:

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Toplantı ve imzalardan fotoğraflar Recep Tayyip Erdoğan,İstanbul,Türkiye,Katar
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:07