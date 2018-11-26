Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4'üncü Toplantısı Yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
ve Katar
Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında Türk ve Katar heyetlerinin katılımıyla İstanbul
'da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı" yapıldı. Toplantı kapsamında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında "Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile "Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı,İstanbul,Türkiye,Katar
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:28