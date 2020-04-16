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Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu, toplantısını video konferans ile yaptı

Türkiye Kayak Federasyonunun (TYF) Yönetim Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

16.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:18
Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu, toplantısını video konferans ile yaptı
Türkiye Kayak Federasyonunun (TYF) Yönetim Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında video konferansla gerçekleşen toplantıya, federasyonun genel sekreteri Tevfik Odabaşı ve 14 yönetim kurulu üyesi katıldı.
Toplantıyı yöneten TYF Başkanı Ali Oto, "Zor bir dönem sadece bizi değil tüm spor camiasını bekliyor. Sorunsuz ve güzel bir sezonu geride bıraktık. Yeni sezona daha dikkatli ve titizlikle hazırlanmamız gerekiyor. Bütçe konusunda herkes gibi biz de sıkıntı yaşayabiliriz. Branşımızı daha iyi temsil etmek ve geliştirmek için verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Birlik ve beraberliğin önemine değinen yönetim kurulu üyeleri ise yeni sezona daha tasarrufla hazırlanılması, salgın nedeniyle evlerinde çalışan sporcuların takibinin yapılması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Spor
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