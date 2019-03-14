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Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle "Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği" düzenlendi.MŞÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Vali İlker Gündüzöz, Muş'un tarım noktasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.Muş'un çok değerli bir ovaya sahip olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:"Üçüncü büyük yekpare ovaya sahibiz ve bu potansiyeli iyi değerlendirmemiz lazım. Muş menfaatleri açısından bu tip projelerin her zaman arkasında duracağız. Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Muş için destek olmamız gereken neyse o konuda destek olmaya her zaman hazırız. Tabi bizim hayvan potansiyelimiz önemli. Bu potansiyel daha da gelişebilir. Burası önemli bir mera ve ovaya sahip. Muş Ovası ve ardından Bulanık Liz Ovası onun üstünde Malazgirt Ovası, bunlar önemli imkanlar."DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da Muş'un 100 bin kaz varlığı ile Kars'tan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirtti."İlimiz çiftçileri tarafından yetiştirilen yerli ve ithal kazlar çevre iller tarafından satın alınıp farklı markalarla pazarlanmaktadır." diyen Güray, "Bu durum Muş kaz yetiştiricilerinin rekabet gücünü düşürmekte ve bu alandaki gelişmelerin önünde engel teşkil etmektedir. Bu etkinlikle Muş kazı markasının oluşturulması, kaz etinin sanayi sektöründe kullanılması ve kaz yetiştiricilerinin gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ da "Biz burada kazı, Kars'tan sonra bir farkındalık meydana getirmek, kazı bu bölgede yayıp, ekonomiye büyük bir katma değer getirmesi açısından böyle bir projeyi başlattık." dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali Ayar ise "Bakanlığımız hayvansal ve bitkisel üretimleri bir takım desteklemeler ve yönlendirmelerle arttırmaya çalışıyor. Buradaki maksat üreticinin gelirini arttırmak, bulundukları yerde geçimi sağlamak ve tüketiciler için de sağlıklı, güvenilir gıda üretimine katkıda bulunmak veya bunun yolunu açmaktır." diye konuştu.Çalıştaya İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Müdürü Fuat Özkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve farklı üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı.