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Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı - İmza töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

10.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası ülkeler arası anlaşmaların imza töreni de gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bugün gerçekleştirilen İş Forumunda (Türkiye-Kazakistan) 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal iş birliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştır." dedi.
Oktay, Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısında, geniş bir yelpazede toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir eylem planı oluşturulduğunu bildirdi.
Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı - İmza töreni

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Kaynak: AA


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