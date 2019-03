Türkiye, Kendi Kararlarını Veren Bir Ülke İddiasını Ortaya Koyuyor"

Kaynak: AA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Eminim ki, milletimiz yine kendi kimliğini yücelten, 'aşağılık kompleksiyle' değerlerini ayaklar altına almaya kalkmayanlarla bu seçimlere yürüyecektir. 21. yüzyılda kimliksiz, silik, kendini Batı'ya yarandırmaya çalışan bir ülke olmak varken, biz Allah'ın izniyle 15 Temmuz itibarıyla kesin olarak, Türkiye olarak kendi kimliğiyle kendi karakteristik özellikleriyle kendi kararlarını veren bir ülke iddiasını ortaya koyuyoruz." dedi.Erdoğan, TÜGVA Adana Temsilciliği açılışında yaptığı konuşmada, vakfın gerçekleştirdiği çalışmalarla gençleri çeşitli tehlikelerden uzaklaştırarak vatanperver bireyler olarak yetiştirdiğini söyledi.Türkiye'nin önündeki doğal yolun, geçmişinden aldığı ilhamla geleceğe yürümek olduğunu anlatan Erdoğan, "Bu ne demektir? Gelişmişliğin, ekonomik olarak ilerlemenin, zenginleşmenin, dünyayla rekabet etmenin, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın şekille şemalla, giyimle kuşamla, müzikle bir ilişkisi olmadığını anlamak ve bu 'aşağılık kompleksinden' kurtularak kendi kimliğini yüceltmek, kendin olabilmek." diye konuştu.Erdoğan, TÜGVA'nın son 16 yılda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençliğe aşılanan öz güveni bir referans noktası olarak gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:"Nedir o öz güven? 15 Temmuz'da sokaklara, caddelere yansıyan o ruh. 18 Mart'ta Çanakkale zaferini getiren ruhtur. Tüm bunları düşündüğümüz zaman 18 Mart'ın da arefesindeyiz. Ülkemizin önündeki bu 2 yol, 2 seçenek tabii ki her seçimde de bir cepheleşmeyle kendini gösteriyor. Dolayısıyla yine önümüzde bir seçim var yine önümüzdeki seçimde bu 2 yolun yolcuları halkın karşısına çıkıyorlar. Eminim ki, milletimiz yine kendi kimliğini yücelten, 'aşağılık kompleksiyle' değerlerini ayaklar altına almaya kalkmayanlarla bu seçimlere yürüyecektir. 21. yüzyılda kimliksiz, silik, kendini Batı'ya yarandırmaya çalışan bir ülke olmak varken, biz Allah'ın izniyle 15 Temmuz itibarıyla kesin olarak, Türkiye olarak kendi kimliğiyle kendi karakteristik özellikleriyle kendi kararlarını veren bir ülke iddiasını ortaya koyuyoruz.""Cumhur İttifakı bir seçim için ortaya çıkmadı"Erdoğan, Türkiye'nin bu iddiasına sahip çıkanların Kuvayımilliye ruhuyla bir araya gelişini izlediklerini ve bu yüzden bugün Cumhur İttifakı'nın konuşulduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cumhur İttifakı bir seçim için birden ortaya çıkan bir şey kesinlikle değil, 15 Temmuz'un sonucu ortaya çıkmış bir şey. Nedir 15 Temmuz? Bu ülkenin işgal girişimi. Niye işgal girişimi? Darbecilerin bildirisinde okuyorsunuz satır aralarında. İşte Batı düzenine egemen güçlere göz kırpıyor, 'Biz sizle çalışacağız, sizle uyum içinde çalışacağız, bizi destekleyin' diyor. Adeta zamanında İngiliz, Amerikan mandasına olsun, 'kime sığınalım' diyenlerden daha aşağılık bir pozisyon. Çünkü o zamanlar sıkıntılı şartlarda, zor durumdaydık. Bugün bu kadar güçlenmiş bir ülkeyi bu zillete sokmak isteyenler maalesef hala varlar. Bu milletin gençleri, 15 Temmuz'da bu zillete 'dur' dediği gibi bundan sonra da evelallah 'dur' diyecektir.""Emniyetli, destekleyici, gelişime katkı sağlayan mekanlar"TÜGVA bünyesinde yetişen gençlerin, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın gereği olarak her türlü eğitimi alıp teknolojik gelişimi bilerek, dünyada üretilmeyenleri Türkiye'de üretmenin mücadelesini vereceğini belirten Erdoğan, "Bütün bunları yaparken kendi öz kültüründen, kimliğinden, benliğinden taviz vermeyecek. O zillete bir daha bu milleti düşürmeyecek." dedi.Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın, gençlerle çocukların ev ve okul dışında zamanını nerede geçirdiği konusunda güzel bir alternatif ortaya koyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"İşte anne babaların 'çocuklarımı ben nasıl koruyarak yetiştireceğim' endişesi var ya, işte onlara da bir güvence. Böyle emniyetli, böyle destekleyici, gelişimine katkı sağlayan mekanlar. Gelip burada oyun da oynayacak gençlerimiz. Başkan 'playstation' koydunuz mu? Başka oyun ne var? Mini golf da oynayacaklar. Biliyosunuz TÜGVA mini golf yapıyor, çok pratik, çok keyifli her yere taşınıyor. Bazen bahçe olduğu zaman okçuluk yapıyorlar, geleneksel okçuluk. Spor salonlarını bunlar için kullanabiliyorlar ama her zaman yeni nesil gençlik vakfı dediğimiz o. Çocuklar, gençler ne aktivite istiyorsa onların etrafında şekillenen bir gençlik vakfı ve yönetim kurulları hep bu yüzden gençlerimizden oluşuyor, genel kurul gençlerden oluşuyor. Biz Yüksek İstişare Kurulu olarak ihtiyarları temsil ediyoruz.""Devletimiz tüm imkanlarını evlatlarımız için seferber etti"Adana Valisi Mahmut Demirtaş da ülke olarak en büyük hazinelerinin insan kaynağı olduğuna işaret ederek, "Bu kaynağın, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı, vatan sevdalısı, millet aşığı bir biçimde yetiştirilmesi ise toplum olarak hepimizin en önemli görevidir." diye konuştu.Gençlere verilen eğitimin önemine değinen Demirtaş, şunları kaydetti:"Böyle bir nesli yetiştirmenin yolu ise hiç kuşkusuz gençlerimizin, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verecek imkanları, ortamları sağlamaktan geçmektedir. Malumunuz, devletimiz tüm imkanlarını evlatlarımızın daha iyi ortamlarda yetişmeleri için seferber etmiş durumdadır. Son 17 yılda eğitim-öğretim ve gençlik hizmetleri alanında yapılan yatırımlar, bunun en büyük göstergesidir. Bununla birlikte gençlerimizin milli ve manevi duyarlılığa sahip, nitelikli bireyler olarak toplumda yer alabilmeleri için sivil toplumun, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarının da büyük önem arz ettiğinin bilinmesinde yarar görüyorum. Bu anlamda TÜGVA'nın genç neslin yetiştirilmesinde önemli adreslerden biri olduğuna inanıyor, hak, adalet, iyilik ve güzellik çizgisinden ayrılmayan bir nesil yetiştirme vizyonunun daim olmasını diliyorum."MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de açılışı gerçekleştirilen temsilcilik binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise vakfın etkinlikleri ve üye sayısına ilişkin bilgi vererek, gençlere yönelik çalışmalardan bahsetti.Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesilerek temsilcilik binası hizmete açıldı. Daha sonra Vali Demirtaş, Bilal Erdoğan ve beraberindekiler binayı gezdi.