Türkiye Kendine Kambur Olan Sistemden Vazgeçti"

30 Kasım 2018 Cuma 15:18



Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, ülkede yasama organının konumu, yürütmenin şeması, kuvvetler ayrılığının işleyiş biçiminin sil baştan değiştiğini anımsatarak, "Türkiye kendine kambur olan, hedeflerine fren koyan, sivil siyasi zemini cuntalarla boğan, riskler üreten sistemden vazgeçti." dedi.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Serik ilçesindeki Memur-Sen Konfederasyonu Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 13. Türkiye Buluşması programının açılışında, yüklerinin ve sorumlulukların farkında olduklarını söyledi.Müfredattan ders kitaplarına, sınav sisteminden yerleştirme uygulamalarına kadar her konuda doğruyu işaret ettiklerini aktaran Yalçın, yayımladıkları rapor, analizlerle fikirleri ve önerilerini yetkililere ulaştırdıklarını dile getirdi.Sendika olarak 28 Şubat kararlarının çöpe atılmasında, başörtüsü yasağının sona ermesinde, katsayı engelinin kaldırılmasında ve 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesinde emeklerinin olduğunu vurgulayan Yalçın, Türkiye'nin en büyük konfederasyonu olarak Uluslararası Çalışma Örgütünde (ILO) emek tarafını temsil ettiklerini ifade etti.Yeni bir hükümet sistemine geçildiğini hatırlatan Yalçın, "Türkiye kendine kambur olan, hedeflerine fren koyan, sivil siyasi zemini cuntalarla boğan, riskler üreten sistemden vazgeçti. Her yenilik fırsat ve imkan kadar risk de üretir. Yasama organının konumu, yürütmenin şeması, kuvvetler ayrılığının işleyiş biçimi sil baştan değişti. Muhataplarımız da değişti. Bu değişimlerin her biri sendikalar açısında da sendikacılar açısından da değişim zorunluluğu üretiyor." diye konuştu.Sözleşmeli öğretmenlik süresinin kısaltılmasını olumlu bulduklarını belirten Yalçın, asıl hedefin sözleşmeliliğin kaldırılması ve sadece kadrolu öğretmen istihdamı olması gerektiğinin bildirdi.Eğitim sistemindeki sorunlu alanlardan birinin de ücretli öğretmenlik olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Hem misyon hem de vizyon ücretli öğretmenlik değil, öğretmenlere hak ettiği ücretin ödenmesi ve kadrolu istihdamın esas alınmasıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu olumlu bir adım. Kamu görevlilerinin gelir vergisinin yükünü azaltmak gerekiyor." dedi.Program, 2 Aralık'ta sona erecek.