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Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nden Yalçınkaya'ya Ziyaret

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Ekrem Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti.

09.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:02Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nden Yalçınkaya'ya Ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya makamında, Kent Konseyleri Birliği Başkanı Ekrem Aslan, Türkiye Kent Konseyleri Birliği kurucularından önceki dönem başkanı Necati Binici ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu'nun da katıldığı ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve Kent konseyi üyeleri katıldı. Türkiye Kent Konseyleri Heyeti olarak ziyarette bulunduklarını ifade eden Birlik Dönem Başkanı Ekrem Aslan,"Manisa Kent Konseyimiz Eylül ayında genel kurullarını gerçekleştirdi. Genç, dinamik ve Manisa kentini temsil eden yönetimle birlikte görmek bizleri mutlu etti. Hem hayırlı olsun ziyaretine gelmek için Manisa'daydık bu vesileyle sizleri de ziyaret ettik. Biz birlik statüsünde çalışmalarını yürüten 130 aktif kent konseyinin olduğu birliğiyiz. Yönetim kurulu, danışma kurulu ve akademik kurul gibi kurumlarla beraber Türkiye'deki Kent Konseyleri arasındaki iletişimi ve işbirliği ağının güçlendirilmesini amaçlayan bir birlik. Ziyaretimi kurucu başkanlarımızdan Necati Binici ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için tekrar teşekkürler" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ise, "Kent Konseyleri aslında devlet ile vatandaşı buluşturan, vatandaşların taleplerinin devlette daha iyi yer bulmasını sağlayan, bizim için vazgeçilmez bir unsur. Burada sizlerle bir arada olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Ahmet Karadağ başkanımıza da tekrar hayırlı olsun diyoruz. Kent Konseyi'nden Manisa için beklentimiz büyük. Bizim toplumdaki sinir uçlarımız olan bir yapı. Toplumdaki talepleri hepimize taşıyacak bir yapı. Kent Konseyimiz de kendi içinde kadın, gençlik kent konseyi gibi farklı bir meclis üzerine çalışmamız yürüyor. Bizlerde yakından takip etmeye çalışıyoruz. Kent konseyinde geliştirilen önerilerin Manisa için ne kadar yararlı olacağının farkındayız. Bu noktada da işbirliğini hep beraber devam ettireceğiz inşallah" diye konuştu.

Kent Konseyi'nden Yalçınkaya'ya kitap hediyesi

Ziyarette Türkiye Kent Konseyleri Birliği kurucu başkanlarından Necati Binici de, Kent Konseylerinin önemine yönelik verdiği bilgilerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, ziyaret dolayısıyla Manisa Kent Konseyi tarafından bastırılan bir kitabı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'ya takdim etti.


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Kaynak: Bültenler

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