16.06.2019 00:37
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Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye Kenya

Türkiye, Kenya'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye, Kenya'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Wajir eyaletindeki terör saldırısında 8 polis memurunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polis yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
Türkiye, Kenya, Güncel

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