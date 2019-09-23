"Türkiye Keşmir'i BM Genel Kurulu'nda gündeme getirmeli"

TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB'den yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" ifadeleri kullanıldı.