Türkiye, KKTC'ye Yardıma Hazır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonda görüştüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'a sel felaketinin yaşandığı bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.<br><br>İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Soylu, mevkidaşı Ayşegül Baybars'ı telefonla arayarak, KKTC'de iki gündür etkili olan yağış sonrası yaşanan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.<br><br>Mevkidaşına sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarla ilgili taziyelerini bildiren Soylu, AFAD olarak bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.