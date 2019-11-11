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Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu

Almanya'da ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi, Büyükşehir Belediye başkanlığını kazandı. Hannover'ın yeni başkanı seçilen Belit Onay, İstanbul'dan göç eden bir ailenin çocuğu.

11.11.2019 00:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:09

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

OYLARIN YÜZDE 52,9'UNU ALDI

Hannover Belediyesinin internet sayfasında yer alan seçim sonuçlarına göre, Belit Onay geçerli oyların yüzde 52,9'unu alarak başkan seçildi. 38 yaşındaki Onay iki hafta önce yapılan ilk tur seçimlerini de birinci sırada tamamlamıştı. Böylelikle Onay, tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilk Türk kökenli siyasetçi oldu.

ONAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Hannover Belediyesi binasında açıklamada bulunan Onay, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. 73 yıldan beri Sosyal Demokrat Partili (SPD) başkanlar tarafından yönetilen Hannover Büyükşehir Belediyesi ilk kez Yeşiller Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.

BELİT ONAY KİMDİR?

Hanover Belediye Başkanı seçilen Belit Onay 1981 yılında Almanya'nın Goslar kentinde doğdu. Ailesi 'dan göç eden Onay, üniversite eğitim sonrası 2011 yılında Yeşiller Partisi'inden belediye meclis üyeliğine seçildi. 2013 yılında eyalet milletvekili seçilen Onay, Hannover'deki seçimlerde Yeşiller Partisi'nin adayı gösterildi.

Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu

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