Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." dedi. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 171 kooperatifin temsilci ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Pekcan, ATO Congresium'daki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının kooperatiflerin üretim kapasitesini artırmak olduğunu belirterek, fuarın, hem iç hem de dış ticarette daha fazla pay sahibi olunmasını sağlamak için yürüttükleri çalışmaların önemli bir aşamasını oluşturduğunu söyledi.Türkiye'de yaklaşık 49 bin kooperatif ve 6 milyon kooperatif ortağı bulunduğuna işaret eden Pekcan, kooperatiflerin çeşitli konularda 40'a yakın alanda faaliyet gösterdiklerini bildirdi.Pekcan, kooperatif birliklerinin ekonominin büyümesine de katkı sağladıklarını ifade ederek, bu fuar vesilesiyle her bölgeden başarı kazanmış kooperatiflerin ürün ve hizmetlerini yakından tanıma fırsatı bulacaklarını dile getirdi.Bakanlığın 12 bin kooperatif ve 1,5 milyon kooperatif ortağına hizmet verdiğine dikkati çeken Pekcan, hedeflerinin kooperatiflerin ekonomide ve ihracattaki gücünü artırmak olduğunu, bu yönde ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.Pekcan, kooperatiflerin ekonomik yönü kadar sosyal yönü de güçlü işletmeler olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle vurguladığı 'insanı merkeze alan büyüme' modeline de en elverişli sistem kooperatif modelidir. Kooperatifler aynı zamanda istihdam ve istikrarın da teminatıdır. Üreticinin tüketiciye aracısız ulaşabildiği kooperatifler maliyetlerin azaltılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, kooperatifçiliğin özünü oluşturan dayanışma ruhuna, kültürel birikime ve tecrübeye fazlasıyla sahiptir. Kooperatifçilik kültürümüzde var olan imecenin ve ahiliğin günümüzde tüzel kişilik kazanmış halidir. Bakanlık olarak hedefimiz, sadece kooperatif sayımızı artırmak değil, bu birikim üzerine kurumsal yapısı güçlü, çağın ekonomik koşullarıyla uyumlu, dünya standartlarında kooperatifler kurmaktır. Türkiye Kooperatifler Fuarı programını da bu doğrultuda hazırladık."Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırBakan Pekcan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kooperatiflerin rolü ve öneminin her geçen gün arttığını belirterek, sağlam bir altyapıya ve tecrübeye sahip ülke kooperatifçiliğini, çağın imkanlarıyla daha ileri noktalara taşımak için Bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Bakanlık olarak, ilk kez yürütülen bir çalışmayla kooperatifçilikle ilgili birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak ve kooperatifçiliğin ivme kazanmasına yardımcı olacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını dile getiren Pekcan, tarım satış kooperatif ve birliklerinin profesyonel yönetime ve etkili denetime geçmeleri yönünde yasal değişiklikler yaptıklarını söyledi.Pekcan, esnaf ve sanatkarın kara gün dostu olan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ülke ekonomisinde önemli bir unsur haline geldiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar 564 bin 309 esnafımıza 40 milyar lira kredi kullandırmış bulunuyoruz. Bunun sadece 21 milyar lirasını bu sene 10 ay içinde verdik." dedi.Kooperatif Bilgi Sistemi oluşturuluyorKooperatiflerin işlemlerini kolaylaştırmak ve ülke ekonomisindeki sektör büyüklüğünü ölçebilmek için Kooperatif Bilgi Sistemi'ni oluşturduklarını anlatan Pekcan, sistemi günün koşullarıyla güncelleyerek aktif hale getireceklerini, bütün kooperatiflerle ilgili üretim bilgilerine bu sistem üzerinden ulaşılabilir olunacağını bildirdi.Pekcan, Kooperatifçilik Sektör Analizi çalışmalarının da sürdüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:"Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafımızın maliyetlerini düşürecek bir sistem üzerinde çalıştık ve Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk. Bakanlık olarak kadınlarımızın iş gücüne katılımının artırılmasına katkı sağlayan kadın kooperatiflerine de özel önem veriyoruz. 3 binden fazla ortağı bulunan 217 kadın kooperatifimiz aracılığıyla bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Bu sene 14 ilde bin 600 kadınımıza eğitim verdik."Bakan Pekcan, kooperatiflerin ihracata yönlendirilmesini de çok önemsediklerini dile getirerek, son yıllarda tarım ürünleri ihracatında kooperatiflerin rolünün arttığına işaret etti.Kooperatif otobüsü yola çıkıyorGeçen yıl Sosyal Kooperatifçilik Treni uygulamasını başlattıklarını söyleyen Pekcan, "Şimdi daha geniş kitlelere ulaşabilmek için Kooperatifçilik Otobüsümüzü geliştirdik. Artık trenin olmadığı yollara da kooperatifçilik otobüsümüzle ulaşacağız." dedi.Fuarda 171 kooperatifin yanı sıra kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, perakende sektörünün temsilcileri ve e-ticaret firmalarının da yer aldığına dikkati çeken Pekcan, fuar kapsamında kooperatiflerin perakende sektörünün temsilcileriyle, e-ticaret temsilcileri ve yurt dışından gelen alım heyetleriyle birebir görüşmelerini sağlayacaklarını ifade etti. Pekcan, fuarın içeriğini, dijital pazarlama eğitimleriyle, dünyadan kooperatifçilik örnekleriyle Türkiye'den ilham verici kooperatif hikayelerinin, iç ve dış ticareti geliştirme yöntemlerinin anlatılacağı panellerle renklendirmeye çalıştıklarını belirterek, fuarda çocuklar için özel olarak yazılan kooperatifçilik konulu çocuk oyununun sahneleneceğini, atölye çalışmaları yapılacağını kaydetti.Oktay'a Kooperatifçilik Onur ÖdülüAçılış konuşmalarının ardından Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Kooperatifçilik Onur Ödülü'nü takdim etti.Fuar kapsamında, resmi iletişim sponsoru TRT'nin Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın elinden aldı."Kadın girişimi" alanında Kimya Hatun Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifine,"e-ticaret" alanında Gül-Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine, "yenilikçilik" alanında Huğlu Av Tüfekleri İmali ve Alım Satım Küçük Sanat Kooperatifine, "çevre duyarlılığı" alanında Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliğine, "ihracat" alanında Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine, "sosyal sorumluluk" alanında da Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifine yılın kooperatifi ödülü verildi.Türkiye genelinde orta öğretim çağındaki öğrencilerin arasında düzenlenen kooperatif temalı resim yarışmasında dereceye girenler de ödüllerini Oktay'dan aldı.