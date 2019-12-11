Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Adana stantına yoğun ilgi

İç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Adana stantı yoğun ilgi gördü.



Ankara Ticaret Odası Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açılışını yaptığı fuara 171 kooperatif temsilcisi, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Adana'dan fuarda stant açan S.S.745 Sayılı Kozan Bal Tarım Satış Kooperatifi ile Çukobirlik de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.



"Kooperatiflerin Küresel Ekonomideki Yeri" temasıyla düzenlenen fuarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından başarılı bulunan kooperatiflere ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz de kooperatif alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı plaketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinden aldı. - ADANA

Kaynak: İHA