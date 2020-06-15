Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos’ta başlatacak

Çin'in Vuhan kentinden kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle durdurulan Türkiye- İran uçuşları, 1 Ağustos itibarıyla yeniden başlayacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

UÇUŞLAR 1 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri ele aldık, salgın sırasında gösterdiğimiz dayanışmayı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi. Çavuşoğlu, "Özellikle, sınırlarda geçişleri sağlamaya başladık, sınırları açtık. Yolcular için çalışmaya devam edeceğiz. Uçuşların 1 Ağustos itibariyle başlaması planlanıyor. Bir sonraki üçlü Suriye zirvesi İran'da olacak. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız" şeklinde konuştu.

İRAN'DA SON DURUM

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 113 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 449 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

İran'da böylelikle toplam can kaybı 8 bin 950'ye, vaka sayısı da 189 bin 876'ya çıktı. Hastalardan 2 bin 765'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 150 bin 590 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

İran'da hali hazırda 30 bin 336 kişi aktif olarak koronavirüs tedavisi görüyor.