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Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi

Dünyada 200'den fazla ülkeye yayılan koronavirüsle ilgili verilerin paylaşıldığı Worldometers'a göre Türkiye 5 bin 138 yeni hastayla, günlük vaka sayısı artışında ABD ve İngiltere'nin ardından 3. sıraya yükseldi. Vaka sayısında düşme eğilimini sürdüren İtalya ve İspanya ise Türkiye'nin ardında yer aldı.

11.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri açıkladı. Buna göre ülkemizde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e vaka sayısı ise 52 bin 167 oldu.

5 BİNİ AŞKIN YENİ VAKA 95 CAN KAYBI

Açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 138 yeni koronavirüs vakası teşhis edildi. 95 kişi ise salgın dolayısıyla hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 52 bin 167'ye vefat sayısı bin 101'e yükseldi.

33 BİN 170 TEST

Ülkemizde son 24 saatte koronavirüs belirtileri görülen 33 bin 170 kişiye test yapıldı. Geçmişten bugüne koronavirüs testlerinde ise 340 bin 380 sayısına ulaşıldı.

SON 24 SAATTE 542 HASTA İYİLEŞTİ

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde iyi haberler de geliyor. Son 24 saatte 542 kişi iyileşerek taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 oldu.Öte yandan ülkemizde bin 626 hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken bin 21 hasta ise entübe durumda.

TÜRKİYE GÜNLÜK VAKA SAYISINDA DÜNYADA 3. SIRAYA ÇIKTI

Worldometers verilerine göre Türkiye, vaka sayısı artışında ABD ve İngiltere 'nin ardından 3. sırada yer aldı. Son 24 saatte ABD'de 18 bin 166 vaka, İngiltere'de 5 bin 233 vaka, Türkiye'de 5 bin 138 vaka, İtalya ise 4 bin 694 vaka, İspanya'da ise 3 bin 579 vaka görüldü.

Türkiye koronavirüs günlük vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, İtalya, Güncel

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