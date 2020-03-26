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Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla verdiği mücadelede son 24 saat içerisinde 15 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 59'a yükseldi. Türkiye, salgınının sıçradığı 11 Mart tarihinden bu yana, 24 saat içinde en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı.

26.03.2020 07:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:35

Türkiye , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en ölümcül günü geride bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içerisinde 15 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 59'a yükseldiğini ifade etti. 15 vatandaşımızın can vermesiyle birlikte 25 Mart günü, 24 saat içerisinde bir günde en fazla can kaybı verdiğimiz gün olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 59'a, toplam vaka sayısının ise 2 bin 433'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi.

561 YENİ VAKAYA RASTLANDI

Son 24 saatte 5 bin 35 test yapıldığını ve 561 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 15 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, toplam vaka sayısı ise 2 bin 433'e yükselmiş oldu.

"SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.

Türkiye, Kovid-19 salgınında en ölümcül günü geride bıraktı

EN FAZLA ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI GÜN

Türkiye, 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle birlikte, ilk ölüm vakasının gerçekleştiği 17 Mart tarihinden bu yana en fazla ölümün meydana geldiği günü yaşamış oldu.

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Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (14)
AEAEAE:italya ispanya abd almanya gibi ülkelerin sağlık sistemi çökmüş, siz yorumlarda siyasi rant peşindesiniz. Virüs bütün dünyayı etkisi altına almış ama bizdeki durum o ülkelere göre çok daha yavaş ilerliyor. Şükür ki vatanı seven bakanlarımız doktorlarımız hocalarımız var. Bu memleket hepimizin. Şu anda devletimiz dört elden bütün ülkeye bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Sorun sizin doymak bilmeyen patronlarınızda.
Cevap Yaz 0 0
SONUN BAŞLANGICI:sonun başlangıcı
Cevap Yaz 0 0
İTALYAN AYGIRI:evde kal cıkma diyorlar, herkes yanlış anlıyor, bu çagrı zenginlere yurttaşlar emekçiler, rant saglıcak olanlar onlar bizler garibanız
Cevap Yaz 2 1
METE HAN:virüs tüm ülkeye yayıldı dedi bakan sokaga çıkma yasagı gelmemesinin tek açıklaması şu olabilir , vatandaşa kurallara uymadınız sizin yüzünüzden yayıldı demek için , kendilerini kurtarmak için başka bişey değil , sınırları kapatmadılar zamanında geçmiş olsun hepimize öyle kuru kuru dışarı çıkmayın demekle olmuyo milletin canıyla oynamayın
Cevap Yaz 3 6
ALİ:SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELMEDİKÇE ARTMAYA DEVAM EDECEKTİR. BENCE BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİMİZ. . .
Cevap Yaz 0 5
SEÇİL:Sokağa çıkma yasağı çıkarılsın bu yükümlülükleri yerine getiremiyecek kadar çalmamışsınızdır umarım canımızla oynuyorsunuz
Cevap Yaz 14 12
NEŞE:o kadar çalmışlar ki hastaneler yapmışlar özel uçaklarla vatandaşları dünyanın her yerinden aldılar konforlu yerlerde karantinaya aldılar dünyanın aciZliği ülkemizde çok şükür yok bence gönül gözünü açtır yoksa herkesi kendin gibi görürsün
2 2
HLL SPR DVM:Hala sokağa çıkma yasağı gelmeyecek değil mi? Para babaları öyle istiyor çünkü. Kendileri yalılarda izole olurken, sırtlarından para kazandıkları işçileri umurlarında değil. 65 yaşının üzerindekilere yasak koyup, onları hedef haline koyan hükümet 64 yaş için ne önlem aldı acaba? Ya da yaşlılara göre daha az risk taşıyan gençler için ne gibi bir tedbir söz konusu? Öğrenci olanlar ve tuzu kuru olanlar evlerinde, yine garipler can verecek. Dünyanın düzeni bu.
Cevap Yaz 5 15
GURBETCİ:Insallah dedigim gibi olmaz ama bu vakalar gun gectikce artacak bence. Zaten grafiktende belli artis oldugu. Acilen saglam tetbirler alinmali.
Cevap Yaz 0 17
ERHAN:Daha da artacak ölümler , nereye kadar böyle devam edeceğiz bilmiyorum
Cevap Yaz 0 14

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