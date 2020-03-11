"Türkiye krizi başından beri yanlış yönetiyor"
DW Türkçe, Türkiye'nin Avrupa'ya geçişleri engellemeyeceği kararını almasının ardından Edirne'den Ege kıyılarına göçmen yolculuğunun izini sürdü.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
DW Türkçe, Türkiye 'nin Avrupa 'ya geçişleri engellemeyeceği kararını almasının ardından Edirne 'den Ege kıyılarına göçmen yolculuğunun izini sürdü. İnsanların canı pahasına yollara düştüğünü dile getiren avukat Deman Güler, Türkiye'nin mülteci kartını oynayarak Avrupa'ya blöf yaptığını ancak Avrupa'nın da bu blöfü görmezden gelemediğini düşünüyor...
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Deutsche Welle, Türkiye, Edirne, Avrupa, Güncel
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