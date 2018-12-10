Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu 2'nci Maçlarının Programı Açıklandı

<br><br>Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş maçlarının programı belli oldu. İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan maçların rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle: <br><br>18 ARALIK SALI<br><br>13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)<br><br>13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Bld. Bodrumspor <br><br>15.00 Balıkesirspor baltok - Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)<br><br>17.00 Göztepe A.Ş. - Nazilli Belediyespor (Bornova Stadı)<br><br>19.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)<br><br>20.30 Galatasaray - Keçiörengücü (Türk Telekom Stadyumu)<br><br>19 ARALIK ÇARŞAMBA<br><br>13.00 Van B.Ş. Belediyespor - Boluspor (Van Atatürk)<br><br>13.45 Etimesgut Belediyespor - Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)<br><br>15.00 Kahramanmaraşspor - Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat Stadı)<br><br>17.00 Kasımpaşa - Menemen Belediye Spor (Recep Tayyip Erdoğan)<br><br>18.30 Kayserispor - Altay (Kadir Has Stadyumu)<br><br>20.30 Trabzonspor - Sivas Belediye Spor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)<br><br>20 ARALIK 2018 PERŞEMBE<br><br>13.00 Hatayspor - Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)<br><br>13.45 Darıca Gençlerbirliği - Antalyaspor (Darıca İlçe Stadyumu)<br><br>18.00 Akhisarspor - Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)<br><br>20.30 Giresunspor - Fenerbahçe (Giresun Atatürk) - İstanbul